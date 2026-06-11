La vallée sacrée promenade contée avec Ozégan Guipry-Messac
La vallée sacrée promenade contée avec Ozégan Guipry-Messac dimanche 12 juillet 2026.
Guipry-Messac
La vallée sacrée promenade contée avec Ozégan
Guipry-Messac Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Laissez-vous guider par Ozégan, conteur, musicien et semeur de féerie, pour une balade au cœur d’un lieu chargé de mystère. Surplombant la Vilaine, la Grotte de l’Ermite ouvre ses paysages et ses légendes à celles et ceux qui souhaitent redécouvrir la magie du vivant.
Une promenade contée entre nature, imaginaire et mémoire des lieux, en partenariat avec la Médiathèque de Guipry-Messac. .
Guipry-Messac 35480 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 67 67 42 48
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English :
L’événement La vallée sacrée promenade contée avec Ozégan Guipry-Messac a été mis à jour le 2026-06-11 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté
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