Informations pratiques

Lacoste

LA VALSE À TROIS TEMPS

Lacoste Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

Une balade pour découvrir la richesse incroyable de ce territoire du Géoparc mondial UNESCO Terres d’Hérault. Associer Lacoste et géologie, c’est penser aux roches volcaniques noires qui couronnent ce plateau et donnent ce cachet unique aux murs du village.

Une balade pour découvrir la richesse incroyable de ce territoire du Géoparc mondial UNESCO Terres d’Hérault. Associer Lacoste et géologie, c’est penser aux roches volcaniques noires qui couronnent ce plateau et donnent ce cachet unique aux murs du village.

Découvrez aussi l’histoire d’une chaîne de montagnes qui a modelé un paysage ancien de collines et de lacs, remplacé à son tour par une Méditerranée qui occupait le golfe clair de la plaine de l’Hérault. Un récit tout public de 65 millions d’années d’histoire, concocté pour vous par un

géologue, afin d’enrichir votre regard sur ce belvédère de la plaine de l’Hérault.

Par l’association Territoires de découverte .

Lacoste 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 23 86 tourisme@cc-clermontais.fr

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English : LA VALSE À TROIS TEMPS

A walk to discover the incredible richness of this region within the UNESCO Global Geopark “Terres d’Hérault.” When you think of Lacoste and geology, you think of the black volcanic rocks that crown this plateau and give the village’s walls their unique character.

L’événement LA VALSE À TROIS TEMPS Lacoste a été mis à jour le 2026-08-07 par 34 OT DU CLERMONTAIS