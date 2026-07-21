Les carrières du rire Danièle EVENOU Chemin du Château Lacoste
samedi 15 août 2026 · Chemin du Château · Lacoste
Informations pratiques
Lacoste
Les carrières du rire Danièle EVENOU
Chemin du Château Carrières du Château du Marquis de Sade Lacoste Vaucluse
Tarif : 18 – 18 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 21:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Soirée exceptionnelle à Lacoste les carrières du rire. One Woman show inédit avec Danièle Evenou le samedi 15 août 2026 à 21h aux carrières du château du Marquis de Sade.
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Chemin du Château Carrières du Château du Marquis de Sade Lacoste 84480 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
A Special Evening at Lacoste: Les Carrières du Rire. An exclusive one-woman show featuring Danièle Evenou on Saturday, August 15, 2026, at 9:00 p.m. at Les Carrières du Château du Marquis de Sade.
L’événement Les carrières du rire Danièle EVENOU Lacoste a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon