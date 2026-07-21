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AGENDA · Lacoste

Les carrières du rire Danièle EVENOU Chemin du Château Lacoste

samedi 15 août 2026 · Chemin du Château · Lacoste

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Chemin du Château
Adresse
Carrières du Château du Marquis de Sade
Ville
84480 Lacoste
Département
Vaucluse
Tarif
18 18

Lacoste

Les carrières du rire Danièle EVENOU

Chemin du Château Carrières du Château du Marquis de Sade Lacoste Vaucluse

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 21:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Soirée exceptionnelle à Lacoste les carrières du rire. One Woman show inédit avec Danièle Evenou le samedi 15 août 2026 à 21h aux carrières du château du Marquis de Sade.
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Chemin du Château Carrières du Château du Marquis de Sade Lacoste 84480 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

A Special Evening at Lacoste: Les Carrières du Rire. An exclusive one-woman show featuring Danièle Evenou on Saturday, August 15, 2026, at 9:00 p.m. at Les Carrières du Château du Marquis de Sade.

L’événement Les carrières du rire Danièle EVENOU Lacoste a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon