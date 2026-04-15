La Vélo Fourchette Boucle 7 La Fourmondière Saint-Aubin-Fosse-Louvain

Saint-Aubin-Fosse-Louvain

La Vélo Fourchette Boucle 7

La Fourmondière Chèvrerie de la Colmont Saint-Aubin-Fosse-Louvain Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:30:00

fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Une balade gourmande à vélo dans la campagne mayennaise régalez-vous en visitant 28 fermes mayennaises.

La Vélo Fourchette vous invite à une aventure gourmande et conviviale à travers les routes de la Mayenne.

Au menu de la Vélo Fourchette 2026 des dégustations de bons fromages fermiers bio, mais pas seulement, également du pain, de la bière, du cidre, du jus de pomme, du chocolat !

En plus des boucles à vélo, des circuits de randonnée vous attendent pour permettre à chacun de découvrir les fermes à son rythme.

Inscription gratuite sur le site Cliquer ici.

Infos pratiques:

Dimanche 24 mai 2026 33 km

Départ 10h30 Retour 16h30

de Saint-Aubin-Fosse-Louvain (Chèvrerie de la Colmont) à Saint-Denis de Gastines (Bergers dans l’Âme)

Organisé par le CIVAM BIO 53 .

La Fourmondière Chèvrerie de la Colmont Saint-Aubin-Fosse-Louvain 53120 Mayenne Pays de la Loire

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English :

A gourmet bike ride through the Mayenne countryside: treat yourself to a visit to 28 Mayenne farms.

L’événement La Vélo Fourchette Boucle 7 Saint-Aubin-Fosse-Louvain a été mis à jour le 2026-04-15 par Bocage Mayennais Tourisme