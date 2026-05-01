La Vélo Fourchette La Chapelle-Rainsouin
La Vélo Fourchette La Chapelle-Rainsouin samedi 23 mai 2026.
La Chapelle-Rainsouin
La Vélo Fourchette
315 Le Levrun La Chapelle-Rainsouin Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Partez à la découverte des fermes locales à vélo et/ou en randonnée pédestre !
Déroulé de la Journée:
10h30 Début de la visite de la ferme fromagère le Trèfle à Quatre Feuilles, puis dégustation fromages de vache.
12h-13h30 Déjeuner. Chacun apporte son pique-nique pour le repas. Tables et chaises sur place (avec lieu abrité si besoin).
13h30-14h Vélo jusqu’à la maison du Sureau à Soulgé-sur-Ouette.
14h Visite de la Maison du Sureau à Soulgé-sur-Ouette, puis dégustation de produits alimentaires à base de fleurs et de baies de sureau.
Retour à vélo à partir de 15h30.
Distance 8 km A/R
Niveau de difficulté facile
Temps estimé 15 min. aller 15 min. retour (à vélo)
1h aller 1h retour (en rando)
Organisé par CIVAM BIO 53. Gratuit, sur inscription. .
315 Le Levrun La Chapelle-Rainsouin 53150 Mayenne Pays de la Loire
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English :
Discover local farms by bike and/or on foot!
L’événement La Vélo Fourchette La Chapelle-Rainsouin a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons