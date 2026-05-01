La Chapelle-Rainsouin

La Vélo Fourchette

315 Le Levrun La Chapelle-Rainsouin Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Partez à la découverte des fermes locales à vélo et/ou en randonnée pédestre !

Déroulé de la Journée:

10h30 Début de la visite de la ferme fromagère le Trèfle à Quatre Feuilles, puis dégustation fromages de vache.

12h-13h30 Déjeuner. Chacun apporte son pique-nique pour le repas. Tables et chaises sur place (avec lieu abrité si besoin).

13h30-14h Vélo jusqu’à la maison du Sureau à Soulgé-sur-Ouette.

14h Visite de la Maison du Sureau à Soulgé-sur-Ouette, puis dégustation de produits alimentaires à base de fleurs et de baies de sureau.

Retour à vélo à partir de 15h30.

Distance 8 km A/R

Niveau de difficulté facile

Temps estimé 15 min. aller 15 min. retour (à vélo)

1h aller 1h retour (en rando)

Organisé par CIVAM BIO 53. Gratuit, sur inscription. .

315 Le Levrun La Chapelle-Rainsouin 53150 Mayenne Pays de la Loire

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English :

Discover local farms by bike and/or on foot!

L’événement La Vélo Fourchette La Chapelle-Rainsouin a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons