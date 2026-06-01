La Vélo Fourchette – Lou Safran, Lou Safran, Gesvres

La Vélo Fourchette – Lou Safran Dimanche 7 juin, 10h30 Lou Safran Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Arrivée de la « VÉLO FOURCHETTE »

Lou Safran

Safran

Louise et Philippe Bilhou

8 La Sauvagère du Bas

53370 Gesvres

06 74 32 56 74

BOUCLE 12 – De Pré-en-Pail à Gesvres – Dimanche 7 juin 2026

Distance : 11 km (vélo) ou 6 km (rando)

Niveau de difficulté : facile

Temps estimé : 30 min. aller / 10 min. retour (à vélo)

40 min. aller / 40 min. retour (en rando)

10h30 : Début de la visite de la ferme fromagère du Pays de Pail, puis dégustation fromages de vache.

12h-13h : Déjeuner. Chacun apporte son pique-nique pour le repas. Tables et chaises sur place (avec lieu abrité si besoin).

13h-14h30 : Vélo jusqu’à la ferme safranière.

14h30 : Début de la visite de la ferme Lou Safran, puis dégustation de produits à base de safran.

Retour à vélo à partir de 16h

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Lou Safran – Arrivée de la Vélo Fourchette organisé par le CIVAM Bio 53

DR