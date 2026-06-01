La Vélo Fourchette – Lou Safran, Lou Safran, Gesvres
La Vélo Fourchette – Lou Safran, Lou Safran, Gesvres dimanche 7 juin 2026.
La Vélo Fourchette – Lou Safran Dimanche 7 juin, 10h30 Lou Safran Mayenne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00
Arrivée de la « VÉLO FOURCHETTE »
Lou Safran
Safran
Louise et Philippe Bilhou
8 La Sauvagère du Bas
53370 Gesvres
06 74 32 56 74
BOUCLE 12 – De Pré-en-Pail à Gesvres – Dimanche 7 juin 2026
Distance : 11 km (vélo) ou 6 km (rando)
Niveau de difficulté : facile
Temps estimé : 30 min. aller / 10 min. retour (à vélo)
40 min. aller / 40 min. retour (en rando)
10h30 : Début de la visite de la ferme fromagère du Pays de Pail, puis dégustation fromages de vache.
12h-13h : Déjeuner. Chacun apporte son pique-nique pour le repas. Tables et chaises sur place (avec lieu abrité si besoin).
13h-14h30 : Vélo jusqu’à la ferme safranière.
14h30 : Début de la visite de la ferme Lou Safran, puis dégustation de produits à base de safran.
Retour à vélo à partir de 16h
Lou Safran 8 La Sauvagère du Bas 53370 Gesvres Gesvres 53370 Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.civambio53.fr/nos-evenements/la-velo-fourchette/ »}]
Lou Safran – Arrivée de la Vélo Fourchette organisé par le CIVAM Bio 53
DR