La Vénus électrique, Cinéma L’Odéon, Barjols

La Vénus électrique Mardi 12 mai, 20h30 Cinéma L’Odéon Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-12T20:30:00+02:00 – 2026-05-12T22:32:00+02:00

Fin : 2026-05-12T20:30:00+02:00 – 2026-05-12T22:32:00+02:00

Cinéma L’Odéon rue du Barri, Barjols Barjols 83670 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

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