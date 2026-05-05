La Vénus électrique, Cinéma L’Odéon, Barjols
La Vénus électrique, Cinéma L’Odéon, Barjols mardi 12 mai 2026.
La Vénus électrique Mardi 12 mai, 20h30 Cinéma L’Odéon Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-12T20:30:00+02:00 – 2026-05-12T22:32:00+02:00
Fin : 2026-05-12T20:30:00+02:00 – 2026-05-12T22:32:00+02:00
Cinéma L’Odéon rue du Barri, Barjols Barjols 83670 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
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