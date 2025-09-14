La véritable histoire de la Mère Noël Nazelles-Négron

La véritable histoire de la Mère Noël

Nazelles-Négron

Samedi 2026-01-03 16:00:00

Le samedi 3 janvier 2026 à 16h venez découvrir la véritable histoire de la Mère Noël.

La mère Noël a besoin d’aide. Une menace plane sur tous les Noëls à venir. La fonte des glaces s’approche du pôle Nord. Seul un petit robot peut lui venir en aide.

Un conte de Noël dépoussiéré, inspiré de Pinocchio, Alice au pays des merveilles et du Petit chaperon rouge. Pris entre

technologie et nature profonde, cette histoire fait écho à l’imaginaire des enfants d’aujourd’hui.

Petits et grands peuvent s’émerveiller devant ce conte philosophique, onirique, aux personnages drôles et loufoques.

Jeune public à partir de 4 ans suivi d’un goûter offert. .

4 place Albert Delépine Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 9 86 38 99 39 reservation@demelerlanuit.fr

English :

On Saturday, January 3, 2026 at 4pm, come and discover the true story of Mother Christmas.

German :

Am Samstag, den 3. Januar 2026 um 16 Uhr erfahren Sie die wahre Geschichte der Weihnachtsfrau.

Italiano :

Sabato 3 gennaio 2026 alle ore 16.00, venite a scoprire la vera storia di Madre Natale.

Espanol :

El sábado 3 de enero de 2026 a las 16:00 horas, venga a descubrir la verdadera historia de Mamá Noel.

