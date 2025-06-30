BERNARD MABILLE – LA NOUVELLE EVE Paris

BERNARD MABILLE Début : 2026-03-02 à 20:00. Tarif : – euros.

SUPERNOVA PRÉSENTE : BERNARD MABILLEOui c’est encore moi. Repoussons les adieux à plus tard, prenons le temps de rire. C’est vital ! Et je ne vous ai pas tout dit. Ce n’est pas ma faute si les rois de la déconne qui nous dirigent n’arrêtent pas de surpasser. Le jour où ils deviendront raisonnables, j’arrête, promis juré sur la tête de celui qui nous sert de président de la République.Je reviens donc avec mon nouveau « gros man show », plus intime, plus libre, plus saignant, plus drôle, plein de ces mots que l’on nous interdit de dire aujourd’hui.Il n’y a jamais de mal à se faire du bien.À tout de suiteB. MabilleSpectacle garanti sans IA

LA NOUVELLE EVE 25, RUE PIERRE FONTAINE 75009 Paris 75