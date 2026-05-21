Perrigny-sur-Armançon

La Vérité peut-être

Espace Boblein Perrigny-sur-Armançon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 16:00:00

fin : 2026-08-22 17:30:00

Date(s) :

2026-08-22

Spectacle de théâtre musical. Que se passe-t-il à Grangevieille, petit village de cinq cent âmes où bonheur et joie de vivre semblaient pourtant installés pour toujours ? Un maléfice depuis la nuit où Boniface, le bedeau de l’église a sonné les cloches à toute volée ? On ne sait pas. Cependant au lendemain de cette nuit d’insomnie les esprits ne sont plus comme avant.

On se raconte que des chats immobiles observent les murs des maisons. Que des hérissons entrent en groupe dans les salles à manger. Que la boulangère s’alarme en voyant ses baguettes de pains se tordre à la cuisson. Le facteur affirme qu’il distribue dans les boites à lettres du courrier qui n’a pas encore été écrit, et le Maire pour justifier ses projets délirants s’installe dans le mensonge. La fièvre monte à Grangevieille! Où se cache la vérité et le mensonge?

Venez le découvrir le 21 août à Buffon avec la Compagnie Avril Enchanté

Textes Olivier Nolin, mise en scène Catherine Hubeau

Musique O.Nolin et Jean-Jacques Nyssen

Chorégraphie Corinne Réquéna .

Espace Boblein Perrigny-sur-Armançon 89390 Yonne Bourgogne-Franche-Comté cie.avril.enchante@gmail.com

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English : La Vérité peut-être

L’événement La Vérité peut-être Perrigny-sur-Armançon a été mis à jour le 2026-05-21 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)