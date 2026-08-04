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La Vérité peut-être Entre coeur et jardin Rougemont

vendredi 28 août 2026 · Entre coeur et jardin · Rougemont

La Vérité peut-être Entre coeur et jardin Rougemont

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Entre coeur et jardin
Adresse
3 rue des fossés
Ville
21500 Rougemont
Département
Côte-d'Or
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Rougemont

La Vérité peut-être

Entre coeur et jardin 3 rue des fossés Rougemont Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:00:00
fin : 2026-08-28 19:20:00

Date(s) :
2026-08-28

Spectacle de théâtre musical.
Que s’est il passé ? Les villageois auraient assisté à d’étranges évènements on racontent que des chats immobiles observent les murs des maisons. Des hérissons entrent en groupe dans les salles à manger. La boulangère s’alarme en voyant ses baguettes de pain se tordre à la cuisson. Le facteur affirme qu’il distribue dans les boites à lettres du courrier qui n’a pas encore été écrit, et le Maire pour justifier ses projets délirants s’installe dans le mensonge. La fièvre monte au village ! Où se cache la vérité quand le mensonge s’emmêle ?
Textes Olivier Nolin, mise en scène Catherine Hubeau
Musique O.Nolin et Jean-Jacques Nyssen
Chorégraphie Corinne Réquéna   .

Entre coeur et jardin 3 rue des fossés Rougemont 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté   cie.avril.enchante@gmail.com

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English : La Vérité peut-être

L’événement La Vérité peut-être Rougemont a été mis à jour le 2026-07-30 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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