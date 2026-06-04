Visite commentée de Rougemont Office de Tourisme des 2 Vallées Vertes Rougemont
Visite commentée de Rougemont Office de Tourisme des 2 Vallées Vertes Rougemont mardi 7 juillet 2026.
Rougemont
Visite commentée de Rougemont
Office de Tourisme des 2 Vallées Vertes 4 Place du Marché Rougemont Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 16:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Visite gratuite des anciens quartiers de Rougemont, en juillet et août, chaque mardi à 16h au départ de l’Office de Tourisme, 4 place du Marché. Partez pour une balade pittoresque à la découverte de son histoire et de son patrimoine bâti remarquable. .
Office de Tourisme des 2 Vallées Vertes 4 Place du Marché Rougemont 25680 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 99 52 tourisme@cc2vv.fr
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English : Visite commentée de Rougemont
L’événement Visite commentée de Rougemont Rougemont a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME DES 2 VALLEES VERTES
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