Visite commentée de Rougemont Office de Tourisme des 2 Vallées Vertes Rougemont

Rougemont

Visite commentée de Rougemont

Office de Tourisme des 2 Vallées Vertes 4 Place du Marché Rougemont Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 16:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Visite gratuite des anciens quartiers de Rougemont, en juillet et août, chaque mardi à 16h au départ de l’Office de Tourisme, 4 place du Marché. Partez pour une balade pittoresque à la découverte de son histoire et de son patrimoine bâti remarquable. .

Office de Tourisme des 2 Vallées Vertes 4 Place du Marché Rougemont 25680 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 99 52 tourisme@cc2vv.fr

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English : Visite commentée de Rougemont

L’événement Visite commentée de Rougemont Rougemont a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME DES 2 VALLEES VERTES