La vie de la terre. Amendement et fertilisation Yzernay

La Grande Devision Yzernay Maine-et-Loire

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Ce programme est destiné à tout public, même à des débutants.

Sur une demi-journée,

1- Nous abordons le sujet essentiel de la vie de la terre pour la réussite, la productivitéet la durabilité de vos cultures.

2- A l’aide d’un diaporama, nous étudions tous les points essentiels pour aboutir àl’obtention d’une terre structurée, riche et fertile dans la durée. (Création d’un sol,fertilisation et amendement, étude et compréhension d’analyses de terre, la loi duminimum et les facteurs limitants, les ressources au jardin, le paillage, le compostage,le broyage, etc.)

3- Nous visitons ensuite nos différents jardins pour comprendre les mises en applicationet observer les résultats.

4- Nous constatons enfin que tous les soins apportés à notre terre, nous offre despossibilités insoupçonnées comme par exemple le non travail mécanique du sol,l’arrosage très limité dans les potagers, la mise en place d’une forêt comestible sansarrosage en 2022 (année de tous les records), etc.

Durée de la session, environ 4h00. .

La Grande Devision Yzernay 49360 Maine-et-Loire

