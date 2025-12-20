Multiplication des végétaux et plantations

La Grande Devision Yzernay Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

1- Sur une demi-journée, nous vous proposons de vous expliquer les différentesméthodes de multiplication des végétaux (semis, bouturage, marcottage,drageonnage, division de touffe, greffe…)Pour beaucoup de végétaux, c’est beaucoup plus simple que l’on croit et cela permetde limiter ses dépenses. Quelle satisfaction d’obtenir des résultats avec cettesensation de créer la vie et de communier avec la nature.

2- Que ce soit pour le potager avec les légumes annuels, les légumes perpétuels, lesfleurs, mais aussi les petits fruits et les arbres.

3- Ensuite, nous vous expliquerons tous les principes de plantation inspirés del’observation de la nature. Des méthodes claires qui vous permettrons d’obtenir desrésultats rapidement. Parfois en contradiction avec ce que l’on nous a enseigné et ceque le marché du végétal propose.

4- Nous parcourons ensuite nos jardins, nos vergers et forêts comestibles pour observeret comprendre concrètement ce que la théorie nous enseigne.

​Durée de la session, environ 4h00. .

La Grande Devision Yzernay 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 64 49 15 81 lesjardinskiteco@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Multiplication des végétaux et plantations Yzernay a été mis à jour le 2025-12-18 par Office de tourisme du Choletais