La vie de l’Orne la nuit, Lieu de rdv donné à la réservation, Louvigny
La vie de l’Orne la nuit, Lieu de rdv donné à la réservation, Louvigny samedi 10 octobre 2026.
La vie de l’Orne la nuit Samedi 10 octobre, 20h00 Lieu de rdv donné à la réservation Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T20:00:00+02:00 – 2026-10-10T23:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T20:00:00+02:00 – 2026-10-10T23:00:00+02:00
A 10 minutes du centre ville, à pied, laissez-vous entraîner sur les chemins des marais où les animaux de la nuit se réveillent. Prévoir chaussures de marche. En partenariat avec le conseil départemental du Calvados
Tout public (dès 8 ans)
(4km/3h) – Niveau 1
Lieu de rdv donné à la réservation Lieu de rdv donné à la réservation LOUVIGNY Louvigny 14111 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 07 83 10 01 29 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@cpievdo.fr »}]
A 10 minutes du centre ville, à pied, laissez-vous entraîner sur les chemins des marais où les animaux de la nuit se réveillent. Prévoir chaussures de marche. En partenariat avec le conseil départ…
À voir aussi à Louvigny (Calvados)
- La vie de l’Orne la nuit, Lieu de rdv donné à la réservation, Louvigny 10 octobre 2026
- La vie de l’Orne la nuit, Lieu de rdv donné à la réservation, Louvigny 10 octobre 2026
- La vie de l’Orne la nuit Louvigny 11 octobre 2026