La vie des landes et tourbières, Lieu de rdv donné à la réservation, Dialan sur Chaîne

La vie des landes et tourbières Mercredi 29 juillet, 14h30 Lieu de rdv donné à la réservation Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-29T14:30:00+02:00 – 2026-07-29T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-29T14:30:00+02:00 – 2026-07-29T16:30:00+02:00

Les landes et tourbières de Jurques regorgent d’espèces étonnantes : plantes carnivores, bruyères, oiseaux nocturnes aux allures bizarres et bien d’autres encore … En partenariat avec le conseil départemental du Calvados.

(1km/2h) – Niveau 1

Lieu de rdv donné à la réservation Lieu de rdv donné à la réservationPas de descriptionDIALAN SUR CHAÎNE Dialan sur Chaîne 14260 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « reservation@cpievdo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 83 10 01 29 »}]

L’espace naturel sensible (ENS) des landes et tourbières de Jurques regorge de plantes et animaux étonnants. Venez découvrir ce site peu connu où se cache une plante carnivore, des bruyères, un oi…