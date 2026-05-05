La vie des landes et tourbières, Lieu de rdv donné à la réservation, Dialan sur Chaîne

La vie des landes et tourbières Mercredi 29 juillet, 14h30 Lieu de rdv donné à la réservation Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-29T14:30:00+02:00 – 2026-07-29T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-29T14:30:00+02:00 – 2026-07-29T16:30:00+02:00

Les landes et tourbières de Jurques regorgent d’espèces étonnantes : plantes carnivores, bruyères, oiseaux nocturnes aux allures bizarres et bien d’autres encore … En partenariat avec le conseil départemental du Calvados.

(1km/2h) – Niveau 1

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Les landes et tourbières de Jurques regorgent d’espèces étonnantes : plantes carnivores, bruyères, oiseaux nocturnes aux allures bizarres et bien d’autres encore … En partenariat avec le conse…