La vie des landes et tourbières, Lieu de rdv donné à la réservation, Dialan sur Chaîne
La vie des landes et tourbières, Lieu de rdv donné à la réservation, Dialan sur Chaîne mercredi 29 juillet 2026.
La vie des landes et tourbières Mercredi 29 juillet, 14h30 Lieu de rdv donné à la réservation Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-29T14:30:00+02:00 – 2026-07-29T16:30:00+02:00
Fin : 2026-07-29T14:30:00+02:00 – 2026-07-29T16:30:00+02:00
Les landes et tourbières de Jurques regorgent d’espèces étonnantes : plantes carnivores, bruyères, oiseaux nocturnes aux allures bizarres et bien d’autres encore … En partenariat avec le conseil départemental du Calvados.
(1km/2h) – Niveau 1
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Les landes et tourbières de Jurques regorgent d’espèces étonnantes : plantes carnivores, bruyères, oiseaux nocturnes aux allures bizarres et bien d’autres encore … En partenariat avec le conse…
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