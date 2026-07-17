La vie des oiseaux au Parc du Grand Blottereau, Parc du Grand Blottereau, Nantes
mercredi 9 septembre 2026 · Parc du Grand Blottereau · Nantes
Informations pratiques
La vie des oiseaux au Parc du Grand Blottereau Mercredi 9 septembre, 10h00 Parc du Grand Blottereau Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-09T10:00:00+02:00 – 2026-09-09T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-09T10:00:00+02:00 – 2026-09-09T12:00:00+02:00
L’été touche à sa fin, les sols seront-ils secs ou bien lessivés après un orage ? Comment les oiseaux que nous observerons concilient-ils leur vie et ces conditions particulières ?
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Parc du Grand Blottereau Boulevard Auguste Peneau Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 82 02 97 »}] [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda/parc-du-grand-blottereau-5255148 »}, {« link »: « https://medias-metropole.nantes.fr/s3fs-public/documents/2026-06/Biodivers%20ete%202026%20web.pdf »}, {« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda?search=%22biodivers%C3%A9t%C3%A92026%22 »}]
Visite guidée dans le cadre de la programmation estivale Biodivers’été 2026.
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