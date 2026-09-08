La vie d’une femme, L’Atalante, Bayonne
jeudi 10 septembre 2026 · L'Atalante · Bayonne
Informations pratiques
La vie d’une femme Jeudi 10 septembre, 14h30 L’Atalante Pyrénées-Atlantiques
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T14:30:00+02:00 – 2026-09-10T16:08:00+02:00
Fin : 2026-09-10T14:30:00+02:00 – 2026-09-10T16:08:00+02:00
Séance ouverte à tous, conçue pour les parents et leurs nouveau-nés
L’Atalante 3-5 quai Amiral Sala, Bayonne Bayonne 64100 Saint-Esprit Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine http://atalante-cinema.org [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0541#showmovie?id=VEGE0 »}]
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