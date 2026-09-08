La vie d’une femme, L’Atalante, Bayonne

Informations pratiques

La vie d’une femme Jeudi 10 septembre, 14h30 L’Atalante Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-10T14:30:00+02:00 – 2026-09-10T16:08:00+02:00

Fin : 2026-09-10T14:30:00+02:00 – 2026-09-10T16:08:00+02:00

Séance ouverte à tous, conçue pour les parents et leurs nouveau-nés

L’Atalante 3-5 quai Amiral Sala, Bayonne Bayonne 64100 Saint-Esprit Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine http://atalante-cinema.org [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0541#showmovie?id=VEGE0 »}]

Ciné-bébé – Gabrielle, 55 ans, se consacre corps et âme à son métier. Chirurgienne et cheffe de service dans un hôpital public, elle court et se démultiplie, assaillie de responsabilités. Il lui re…