La vie en chansons Théâtre de Pertuis Pertuis

La vie en chansons Théâtre de Pertuis Pertuis samedi 10 janvier 2026.

La vie en chansons

Samedi 10 janvier 2026 de 20h à 21h30. Théâtre de Pertuis 90 boulevard Victor Hugo Pertuis Vaucluse

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 20:00:00

fin : 2026-01-10 21:30:00

Date(s) :

2026-01-10

Voyage musical au travers des grands auteurs de la chanson française

Soirée nostalgie et reprendre tous ensemble les standards de la chanson française.

Qui ne connait pas « La Javanaise « de Gainsbourg, « Chez Laurette » de Michel Delpech ? sans oublier Charles Aznavour, Gilbert Bécaud… la soirée vous réserve des surprises et des inédits !

Le duo sera accompagné au piano par l’incroyable Roland Vincent, compositeur d’un millier de chansons, musique de films, de comédies musicales….

Tous les bénéfices seront reversés aux actions menées en faveur de la santé et de la jeunesse.

Billetterie le jour même à partir de 20h00. .

Théâtre de Pertuis 90 boulevard Victor Hugo Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur manifestation.rotary.pertuis@gmail.com

English :

A musical journey through the great French songwriters

German :

Musikalische Reise durch die großen Autoren des französischen Chansons

Italiano :

Un viaggio musicale attraverso i grandi cantautori francesi

Espanol :

Un viaje musical a través de los grandes cantautores franceses

L’événement La vie en chansons Pertuis a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de Tourisme de Pertuis