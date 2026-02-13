La vie en vrai (Avec Anne Sylvestre) – Marie Fortuit – Cie Les louves à minuit, salle des fêtes du Mas d’Azil, Le Mas-d’Azil

La vie en vrai (Avec Anne Sylvestre) – Marie Fortuit – Cie Les louves à minuit Vendredi 22 mai, 20h30 salle des fêtes du Mas d’Azil Ariège

Tarif Orange de 7€ à 15€

Début : 2026-05-22T20:30:00+02:00 – 2026-05-22T21:35:00+02:00

Fin : 2026-05-22T20:30:00+02:00 – 2026-05-22T21:35:00+02:00

Deux artistes prennent appui sur l’héritage d’Anne Sylvestre, figure emblématique de la chanson française, dans un spectacle musical et poétique intimiste. À l’aide d’autres autrices et compagnes de routes, d’arrangements et de textes personnels, elles posent les premières pierres d’un matrimoine encore à construire.

salle des fêtes du Mas d’Azil Mas d’Azil Le Mas-d’Azil 09290 Ariège Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lestive.com/evenement/la-vie-en-vrai/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 61 05 05 55 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@lestive.com »}]

Théâtre théâtre chanson

Photo Esmeralda Da Costa