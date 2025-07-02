La vie est un songe Compiègne

Place Briet d’Aubigny Compiègne Oise

Tarif : 17 – 17 – 23

2026-01-27 20:30:00

Perdu au milieu des montagnes, deux voyageurs pénètrent dans une tour où vit un homme enchaîné… Il s’agit d’un jeune prince enfermé vingt ans plus tôt sur ordre de son père, effrayé par de sombres présages… Dans ce chef-d’oeuvre du Siècle d’or espagnol qui résonne toujours autant aujourd’hui, Calderón pousse loin les limites de la démesure lyrique.

Sigismond, fils du roi de Pologne, est enfermé depuis sa naissance dans une tour. La cause une prophétie faisant de cet héritier, l’instigateur de la violence et du chaos. À la fin de son règne, ce père pris de remords décide de le tester. Endormi par un filtre, Sigismond se réveillera roi le temps d’une journée s’il se comporte bien, il le restera, s’il se montre violent, il retournera dans sa tour pensant que tout cela n’était qu’un rêve…

Calderón de la Barca est certainement l’un des dramaturges les plus éminents du Siècle d’or espagnol. Dans cette pièce où l’on ne cesse d’osciller entre illusion et réalité, l’auteur sonde les grands thèmes de la complexité humaine la vanité, le libre-arbitre, la manipulation, le pardon, l’accès à la connaissance de soi par la découverte d’un monde surprenant.

À la mise en scène, Loïc Mobihan s’emploie habilement à tirer parti de de cette dramaturgie du rêve. Il nous invite le temps d’une soirée, à voyager dans ce conte vertigineux, à dépasser le cadre de notre quotidien et en ressortir grandi.

Une oeuvre majeure du patrimone théâtral universel à l'écriture intensément poétique !

Place Briet d’Aubigny Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 92 76 76 billetterie@theatresdecompiegne.com

