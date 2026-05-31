La vie l’évolution jusqu’à la disparition des dinausores, Chaillac 36310 – musée, Avon-les-Roches

La vie l’évolution jusqu’à la disparition des dinausores 26 – 28 juin Chaillac 36310 – musée Indre-et-Loire

Adultes : 4€ / Enfants : 2€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T10:00:00+02:00 – 2026-06-26T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

La vie, l’évolution de 2 milliards d’années à la disparition des dinausores

L’exposition vous entraîne très loin dans le passé, à une époque où la vie animale est encore en train de s’inventer…

Les vitrines présentent des fossiles emblématiques : trilobites, crinoïdes, oursins, éponges, crustacés, végétaux.

Pour des animaux dont les fossiles sont très rares des modèles en céramique sont présentés.

Fondées sur les connaissances scientifiques actuelles, ces reconstitutions intégrent une part d’interprétation raisonnée de l’animal tel qu’il vivait.

L’exposition invite ainsi à découvrir un monde disparu, à la frontière entre science et imaginaire.

Chaillac 36310 – musée 2 rue de la Touche Avon-les-Roches 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « minerauxchaillac@orange.fr »}]

Exposition temporaire dinausore science