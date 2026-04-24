La vie secrète des sols, Parking du bois d’Athis de l’Orne, rue des combattants en Afrique, 61430 ATHIS VAL DE ROUVRE, Athis-Val-de-Rouvre

La vie secrète des sols Samedi 12 septembre, 14h00 Parking du bois d’Athis de l’Orne, rue des combattants en Afrique, 61430 ATHIS VAL DE ROUVRE Orne

Gratuit. Dès 4 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T16:30:00+02:00

Plongez en famille dans les secrets de la terre pour observer la vie cachée sous vos pieds. Une exploration ludique pour comprendre et protéger les petits habitants qui font vivre nos jardins. Dès 4 ans.

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Plongez en famille dans les secrets de la terre pour observer la vie cachée sous vos pieds. sol insectes

Béatrice gillot