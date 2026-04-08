La Villa d’Antone Magnac-Bourg
La Villa d’Antone Magnac-Bourg mercredi 1 juillet 2026.
Magnac-Bourg
La Villa d’Antone
2 Place de la Bascule Magnac-Bourg Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-07-01
L’office de tourisme Briance Sud Haute-Vienne à Magnac-Bourg accueille tout l’été une exposition sur la Villa D’Antone. Les vestiges de la Villa d’Antone se situe sur la commune de Pierre-Buffière. Les fouilles et recherches ont mis au jour un vaste domaine bâti. L’ exposition permettra aux visiteurs de découvrir l’histoire de ce remarquable ensemble gallo-romain ainsi que des découvertes faites sur le site. .
2 Place de la Bascule Magnac-Bourg 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 89 91 ot.briancesudhautevienne@gmail.com
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English : La Villa d’Antone
L’événement La Villa d’Antone Magnac-Bourg a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Briance Sud Haute-Vienne
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