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La Villa d’Antone Magnac-Bourg

La Villa d’Antone Magnac-Bourg

La Villa d’Antone Magnac-Bourg mercredi 1 juillet 2026.

Adresse : 2 Place de la Bascule

Ville : 87380 Magnac-Bourg

Département : Haute-Vienne

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : samedi 12 septembre 2026

Tarif : Gratuit

Magnac-Bourg

La Villa d’Antone

2 Place de la Bascule Magnac-Bourg Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-07-01

L’office de tourisme Briance Sud Haute-Vienne à Magnac-Bourg accueille tout l’été une exposition sur la Villa D’Antone. Les vestiges de la Villa d’Antone se situe sur la commune de Pierre-Buffière. Les fouilles et recherches ont mis au jour un vaste domaine bâti. L’ exposition permettra aux visiteurs de découvrir l’histoire de ce remarquable ensemble gallo-romain ainsi que des découvertes faites sur le site.   .

2 Place de la Bascule Magnac-Bourg 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 89 91  ot.briancesudhautevienne@gmail.com

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English : La Villa d’Antone

L’événement La Villa d’Antone Magnac-Bourg a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Briance Sud Haute-Vienne

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