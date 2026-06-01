LA VILLA DE FILIPPO CIANCIAFARA, LE COUSIN DE GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA, Villa Cianciafara, Messina

LA VILLA DE FILIPPO CIANCIAFARA, LE COUSIN DE GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA 6 et 7 juin Villa Cianciafara Messina

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:30:00+02:00

La villa se trouve à la fin du XVIIIe siècle sur des bâtiments préexistants, c’est un rare exemple à Messine, de résidence dans laquelle les fonctions de lieu de délice et de production sont mélangées. Le bâtiment principal est entouré d’un ensemble de bâtiments et d’objets qui témoignent de la vocation productive : maisons coloniques et lavoir, palmier et moulin, cave, four, chapelle. Plus tard (seconde moitié du XIXe siècle) est l’aménagement du jardin ornemental, réalisé par la princesse Lina Tasca et Filangeri, tante de Giuseppe Tomasi di Lampedusa et arrière-grand-père de l’actuel propriétaire.

Villa Cianciafara Via dell’Anno Santo 5, Messina Messina 98126 II Circoscrizione Messina Sicilia 336790698

La villa se trouve à la fin du XVIIIe siècle sur des bâtiments préexistants, c’est un rare exemple à Messine, de résidence dans laquelle les fonctions de lieu de délice et de production sont mélangées

©MimmoIrrera