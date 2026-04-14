La villa gallo-romaine du Grand Verger, Villa gallo-romaine du grand verger, Gilly-sur-Isère

La villa gallo-romaine du Grand Verger 13 et 14 juin Villa gallo-romaine du grand verger Savoie

Sur inscription – Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T16:00:00+02:00 – 2026-06-14T16:30:00+02:00

Découvrez l’histoire de la villa gallo-romaine du Grand Verger, révélée par les campagnes de fouilles menées de 1975 aux années 1990. Récemment restauré, le site offre aujourd’hui une lecture renouvelée de ses vestiges.

Villa gallo-romaine du grand verger Route de la Pommeraie 73200 gilly-sur-isère Gilly-sur-Isère 73200 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Découvrez l’histoire de la villa gallo-romaine du Grand Verger, révélée par les campagnes de fouilles menées de 1975 aux années 1990. Récemment restauré, le site offre aujourd’hui une lecture de ses…

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