Vivre dans une villa gallo-romaine, Villa gallo-romaine du grand verger, Gilly-sur-Isère

Vivre dans une villa gallo-romaine 13 et 14 juin Villa gallo-romaine du grand verger Savoie

Sur inscription – Dans la limité des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T11:00:00+02:00 – 2026-06-14T12:00:00+02:00

Parcourez les vestiges de la villa gallo-romaine du Grand Verger à Gilly-sur-Isère. Projetez-vous au IIᵉ siècle et imaginez le quotidien de ses habitants : l’organisation des pièces, les décors, le confort et les activités qui animaient cette grande demeure.

Inédit : une maquette de reconstitution vous aidera à percer les secrets de la villa et à mieux comprendre son fonctionnement.

Villa gallo-romaine du grand verger Route de la Pommeraie 73200 gilly-sur-isère Gilly-sur-Isère 73200 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Parcourez les vestiges de la villa gallo-romaine du Grand Verger à Gilly-sur-Isère. Projetez-vous au IIᵉ siècle et imaginez le quotidien de ses habitants : l’organisation des pièces, les décors, le …

©VAH – Ville d’Albertville