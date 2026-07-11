La ville est un jardin – Visite guidée Nantes (Centre ville) Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-11 14:30 – 16:30

Gratuit : non 12 € / 7 € / Gratuit (moins de 12 ans) 12 € (tarif plein) / 7 € (réduit) / Gratuit (moins de 12 ans) Réservations :https://www.levoyageanantes.fr/a-faire/visites-guidees/Accueil Le Voyage à Nantes, 9 rue des Etats (face au Château des Ducs de Bretagne) à Nantes0 892 464 044 (0,35 €/min + prix appel) Tout public

Visite guidée Le Voyage à Nantes. Nantes est connue comme la ville aux 125 parcs et jardins.Un maillage d’oasis de verdure au coeur de la Cité des ducs.Découverte, le temps d’une visite, des nouveaux aménagements paysagers de la ville et d’un patrimoine exceptionnel où le végétal côtoie l’urbain.Des abords du château, en passant par le nouvel espace Duchesse Anne, le Jardin des Plantes, de la Psallette, Sainte-Croix ou encore par l’œuvre Jungle intérieure, c’est la ville en vert que nous vous proposons de parcourir. Durée : 2h Lieu de rendez-vous : au point « i » devant l’accueil des visiteurs Le Voyage à Nantes, 9 rue des Etats (face au Château des ducs de Bretagne) Accessible aux personnes à mobilité réduite avec aide

Nantes (Centre ville) Centre-ville Nantes 44000



Afficher la carte du lieu Nantes (Centre ville) et trouvez le meilleur itinéraire

