La Villeneuvoise Balade odonymique à vélo Villeneuve-sur-Lot

La Villeneuvoise Balade odonymique à vélo

Parvis de l’église Sainte-Catherine Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08



2026-03-08

L’association Villeneuvois à vélo propose une petite balade à vélo afin de découvrir les rues portant le nom de femmes. Nous parlerons d’odonymie (la façon dont sont choisis les noms de rue) et aborderons l’histoire de ces femmes, avec le Pays d’art et d’histoire du Grand Villeneuvois.

Parvis de l’église Sainte-Catherine Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 53 53

English : La Villeneuvoise Balade odonymique à vélo

The Villeneuvois à vélo association proposes a short bike ride to discover streets named after women. We’ll talk about odonymy (the way street names are chosen) and the history of these women, with the Pays d’art et d’histoire du Grand Villeneuvois.

