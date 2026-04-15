La Villeneuvoise, Salle Debruyne, Villeneuve-d’Ascq

La Villeneuvoise Vendredi 1 mai, 07h00 Salle Debruyne Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T07:00:00+02:00 – 2026-05-01T13:00:00+02:00

Fin : 2026-05-01T07:00:00+02:00 – 2026-05-01T13:00:00+02:00

Ranronnée Cyclotouriste , 4 parcours Route (34, 67, 91 et 118 km) et 2 parcours Gravel (47 et 83 km)

Salle Debruyne Rue Jean DELATTRE Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://cyclosdascq.fr »}, {« type »: « email », « value »: « cyclosdascq@gmail.com »}]

Randonnée Cyclo-Touriste

VCVA