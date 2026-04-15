La Villeneuvoise, Salle Debruyne, Villeneuve-d’Ascq

La Villeneuvoise Vendredi 1 mai, 07h00 Salle Debruyne Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T07:00:00+02:00 – 2026-05-01T13:00:00+02:00

Fin : 2026-05-01T07:00:00+02:00 – 2026-05-01T13:00:00+02:00

Parcours route de 34, 67, 91, 118 KM

Parcours Gravel 47 et 83 KM

Salle Debruyne Rue Jean Delattre, 59493 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.cyclosdascq.fr/la-villeneuvoise/ »}, {« type »: « email », « value »: « cyclodascq@gmail.com »}]

Randonnée Cyclotouriste Vélo Cyclisme

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