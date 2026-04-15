La Villeneuvoise, Salle Debruyne, Villeneuve-d’Ascq
La Villeneuvoise, Salle Debruyne, Villeneuve-d’Ascq vendredi 1 mai 2026.
La Villeneuvoise Vendredi 1 mai, 07h00 Salle Debruyne Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T07:00:00+02:00 – 2026-05-01T13:00:00+02:00
Fin : 2026-05-01T07:00:00+02:00 – 2026-05-01T13:00:00+02:00
Parcours route de 34, 67, 91, 118 KM
Parcours Gravel 47 et 83 KM
Salle Debruyne Rue Jean Delattre, 59493 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.cyclosdascq.fr/la-villeneuvoise/ »}, {« type »: « email », « value »: « cyclodascq@gmail.com »}]
Randonnée Cyclotouriste Vélo Cyclisme
VCVA
À voir aussi à Villeneuve-d'Ascq (Nord)
- Stage Adulte : Atelier Bouquet de fleurs en papier, Musée des Moulins – Jean Bruggeman, Villeneuve-d’Ascq 16 avril 2026
- Eurêka ! Au Musée des Moulins, Musée des Moulins – Jean Bruggeman, Villeneuve-d’Ascq 19 avril 2026
- Mama mia !, Cinéma Le Méliès, Villeneuve-d’Ascq 24 avril 2026
- Tigger Stripes, Cinéma Le Méliès, Villeneuve-d’Ascq 25 avril 2026
- Vingt dieux, Cinéma Le Méliès, Villeneuve-d’Ascq 25 avril 2026