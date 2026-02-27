La Villeneuvoise Woman de Yann Arthus-Bertrand et Anastasia Mikova Cinéma Grand Ecran Villeneuve-sur-Lot

La Villeneuvoise Woman de Yann Arthus-Bertrand et Anastasia Mikova

Cinéma Grand Ecran 9 Boulevard de la Marine Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date :

Début : 2026-03-05

fin : 2026-03-05

Date(s) :

2026-03-05

WOMAN est un projet mondial qui donne la parole à 2 000 femmes à travers 50 pays différents. Le documentaire dresse un portrait intimiste de celles qui représentent la moitié de l’humanité. À travers ce film, vous découvrirez la parole des femmes comme vous ne l’aviez jamais entendue auparavant. .

Cinéma Grand Ecran 9 Boulevard de la Marine Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 51 92 relations.citoyennes@mairie-villeneuvesurlot.fr

English : La Villeneuvoise Woman de Yann Arthus-Bertrand et Anastasia Mikova

WOMAN is a global project that gives a voice to 2,000 women in 50 different countries. The documentary paints an intimate portrait of the women who make up half of humanity. Through this film, you’ll discover the voice of women as you’ve never heard it before.

