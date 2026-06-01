La visite-atelier des 4-6 ans : Ma petite icône, Musée des Beaux-Arts de Chambéry, Chambéry

La visite-atelier des 4-6 ans : Ma petite icône Dimanche 20 septembre, 10h30 Musée des Beaux-Arts de Chambéry Savoie

Réservation obligatoire en ligne dès le 4 septembre à 12h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Après avoir découvert les secrets des icônes de l’exposition Icônes d’Albanie, trésor du musée national d’Art médiévald e Korça, les enfants créeront leur propre icône en atelier en jouant avec les dorures, les couleurs, les textures et la lumière.

Musée des Beaux-Arts de Chambéry Place du palais de justice, 73000 Chambéry, France Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33479337503 https://www.chambery.fr/88-les-musees.htm [{« type »: « link », « value »: « https://www.chambery.fr/204-les-musees-de-la-ville-de-chambery.htm »}] Le musée des Beaux-Arts de Chambéry présente une collection d’une centaine de peintures, allant de la fin du Moyen Âge au début du XXe siècle. Le parcours chronologique vous emmène dans un voyage à travers l’histoire de l’art, dans lequel les œuvres italiennes du XIVe au XVIIIe siècles sont particulièrement représentées.

Chaque année, une à deux expositions temporaires et de nombreux événements vous sont proposés. Visites guidées, conférences, mais aussi ateliers enfants et familles, concerts, performances, nocturnes… Une riche programmation qui s’adresse à tous les publics !

Après avoir découvert les secrets des icônes de l’exposition _Icônes d’Albanie, trésor du musée national d’Art médiévald e Korça_, les enfants créeront leur propre icône en atelier en jouant avec les…

© Musée national d’art médiéval de Korça. Graphisme : Savannah Lemonnier