La visite-atelier des 7-12 ans : Icônes Pop, Musée des Beaux-Arts de Chambéry, Chambéry

La visite-atelier des 7-12 ans : Icônes Pop Samedi 19 septembre, 14h30 Musée des Beaux-Arts de Chambéry Savoie

Réservation obligatoire en ligne dès le 4 septembre à 12h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Après un temps de visite de l’exposition Icônes d’Albanie, trésor du musée national d’Art médiéval de Korça pour découvrir les codes de représentation des icônes religieuses, les enfants créeront dans l’atelier leur version détournée !

Musée des Beaux-Arts de Chambéry Place du palais de justice, 73000 Chambéry, France Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33479337503 https://www.chambery.fr/88-les-musees.htm [{« type »: « link », « value »: « https://www.chambery.fr/204-les-musees-de-la-ville-de-chambery.htm »}] Le musée des Beaux-Arts de Chambéry présente une collection d’une centaine de peintures, allant de la fin du Moyen Âge au début du XXe siècle. Le parcours chronologique vous emmène dans un voyage à travers l’histoire de l’art, dans lequel les œuvres italiennes du XIVe au XVIIIe siècles sont particulièrement représentées.

Chaque année, une à deux expositions temporaires et de nombreux événements vous sont proposés. Visites guidées, conférences, mais aussi ateliers enfants et familles, concerts, performances, nocturnes… Une riche programmation qui s’adresse à tous les publics !

Après un temps de visite de l’exposition _Icônes d’Albanie, trésor du musée national d’Art médiéval de Korça_ pour découvrir les codes de représentation des icônes religieuses, les enfants créeront !…

© Musée national d’art médiéval de Korça. Graphisme : Savannah Lemonnier