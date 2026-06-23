La Visite de la vieille dame | Théâtre Théâtre de la Fleuriaye Carquefou
La Visite de la vieille dame | Théâtre Théâtre de la Fleuriaye Carquefou jeudi 10 décembre 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-12-10 20:45 – 22:35
Gratuit : non De 24 € à 39 € selon la formule et l’emplacement choisis Billetterie :02 28 22 24 24Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18htheatre@mairie-carquefou.frwww.theatre-carquefou.fr Durée : 1h50À partir de 12 ans Tout public
Costumes extravagants, masques expressifs et musique y créent une atmosphère à la fois carnavalesque et inquiétante. Sur scène, Omar Porras incarne lui-même la richissime Clara Zachanassian, mystérieuse, emperruquée, en dentelles et masquée. Les habitants du village de Güllen, masqués et grotesques, deviennent les marionnettes d’une farce macabre, où chaque réplique et chaque geste soulignent la fragilité des valeurs humaines.Créé une première fois en 1993, ce spectacle qui a valu à Omar Porras une reconnaissance internationale, en est aujourd’hui à sa quatrième version. Un classique festif et glaçant, où son talent donne vie à l’esprit cynique et poétique de Dürrenmatt. — “Dans un tourbillon de lumières magiques et de superbes images naïves, la fable amère devient un carnaval joyeusement féroce.” Radio France — Mise en scène : Omar PorrasCompagnie Teatro MalandroTexte : Friedrich DürrenmattMise en scène et adaptation : Omar PorrasAvec : Pierre Boulben, Francisco Cabello, Karl Eberhard, ntoine Joly, Jeanne Pasquier, Omar Porras, Manon Castellano, Marie-Evane SchallenbergerAssistante à la mise en scène : Marie RobertScénographie : Fredy Porras, Omar PorrasCréation musique : Christophe Fossemalle, Omar PorrasCostumes : Bruno Fatalot assisté de Julie RaonisonMaquillage, perruques et masques : Fredy PorrasDirection technique : Hervé VincentProduction : TKM Théâtre Kléber-Méleau, Renens
Théâtre de la Fleuriaye Carquefou 44470
02 28 22 24 24
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