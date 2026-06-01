La visite-jeu Centre d’interprétation Gauguin l’Atelier du Pouldu Gauguin l’Atelier du Pouldu Clohars-Carnoët
La visite-jeu Centre d’interprétation Gauguin l’Atelier du Pouldu Gauguin l’Atelier du Pouldu Clohars-Carnoët mercredi 12 août 2026.
Clohars-Carnoët
La visite-jeu Centre d’interprétation Gauguin l’Atelier du Pouldu
Gauguin l’Atelier du Pouldu 10 Rue des Grands Sables Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Animation Visite-jeu dès 7 ans.
En famille, découvrez l’auberge reconstituée grâce à une partie de jeu de l’oie et autres jeux.
La présence d’un adulte accompagnateur est obligatoire pendant toute la durée de l’animation.
Durée 1h30 Sur réservation. .
Gauguin l’Atelier du Pouldu 10 Rue des Grands Sables Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 39 98 51
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L’événement La visite-jeu Centre d’interprétation Gauguin l’Atelier du Pouldu Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-06-01 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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