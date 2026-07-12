Atelier artistique Rue des Grands Sables Clohars-Carnoët

Informations pratiques

Clohars-Carnoët

Atelier artistique

Rue des Grands Sables Atelier du Pouldu Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 15:00:00

fin : 2026-08-11 17:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Atelier artistique à l’Atelier du Pouldu. Dès 5 ans, accompagnateur obligatoire. Durée 2h. .

Rue des Grands Sables Atelier du Pouldu Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 39 98 51

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English :

L’événement Atelier artistique Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-07-01 par OT QUIMPERLE LES RIAS