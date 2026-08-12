Informations pratiques

La visite qui fait (un peu) peur Musée de Bretagne Rennes 17 – 31 octobre Ille-et-Vilaine

Gratuit

Des rencontres surprenantes, quelques fantômes et revenants…

Venez frissonner à travers de mystérieuses légendes de Bretagne, tout en vous amusant en famille lors de cette visite contée !

Dans la limite des places disponibles. Tickets à retirer à l’accueil du musée le jour même.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-17T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-31T16:45:00.000+01:00

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Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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