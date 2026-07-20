La Vitracoise Octobre Rose Vitrac
dimanche 25 octobre 2026 · Vitrac
Informations pratiques
Vitrac
La Vitracoise Octobre Rose
Salle du Bastier Vitrac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 09:00:00
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-25
Marche la Vitracoise pour Octobre Rose organisée par la Vitracoise
Les inscriptions en ligne sont ouvertes !
2 courses de 9 et 14 kms, en famille ou entre amis, avec vos enfants et vos amis les chiens.
2 randonnées de 8 kms (accessible pour tous) et 14 kms
Les bénéfices seront reversés. .
Salle du Bastier Vitrac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : La Vitracoise Octobre Rose
L’événement La Vitracoise Octobre Rose Vitrac a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir
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