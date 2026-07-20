Informations pratiques

Vitrac

La Vitracoise Octobre Rose

Salle du Bastier Vitrac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 09:00:00

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

Marche la Vitracoise pour Octobre Rose organisée par la Vitracoise

Les inscriptions en ligne sont ouvertes !

2 courses de 9 et 14 kms, en famille ou entre amis, avec vos enfants et vos amis les chiens.

2 randonnées de 8 kms (accessible pour tous) et 14 kms

Les bénéfices seront reversés. .

Salle du Bastier Vitrac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : La Vitracoise Octobre Rose

L’événement La Vitracoise Octobre Rose Vitrac a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir