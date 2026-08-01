Informations pratiques

Saint-Nazaire-le-Désert

La Vogue du Désert Féria 2026

Place du Broa Saint-Nazaire-le-Désert Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 17:00:00

fin : 2026-08-23 00:00:00

Date(s) :

2026-08-21

La Vogue du Désert revient à Saint-Nazaire-le-Désert du 21 au 24 août 2026 ! Quatre jours de fête pétanque, musique, fanfare, repas, jeux et bonne humeur au cœur du village.

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Place du Broa Saint-Nazaire-le-Désert 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 51 02 association.roanneactive@gmail.com

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English :

La Vogue du D%E9sert is returning to Saint-Nazaire-le-D%E9sert from August 21 to 24, 2026! Four days of festivities: pétanque, music, a marching band, meals, games, and good cheer in the heart of the village.

L’événement La Vogue du Désert Féria 2026 Saint-Nazaire-le-Désert a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme du Pays Diois