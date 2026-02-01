La Voie de l’Écuyère Académie équestre nationale du domaine de Versailles Versailles

La Voie de l’Écuyère

Académie équestre nationale du domaine de Versailles 1 Avenue Rockefeller Versailles Yvelines

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Tarif réduit

Etudiants, jeunes de 12 à 18 ans, demandeurs d’emploi, PMR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-21

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-02-21

Tous les samedis et dimanches et certains mercredis en période de vacances scolaires à la grande Ecurie du Château de Versailles, l’Académie équestre présente La Voie de l’écuyère, chorégraphié par Bartabas.

English : La Voie de l’Ecuyère

Every Saturday and Sunday and some Wednesdays during school vacations at the Grand Ecurie of the Château de Versailles, the Académie équestre presents La Voie de l’écuyère, choreographed by Bartabas.

