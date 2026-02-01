La Voie de l’Écuyère Académie équestre nationale du domaine de Versailles Versailles
La Voie de l’Écuyère
Académie équestre nationale du domaine de Versailles
1 Avenue Rockefeller
Versailles Yvelines
Tarif : 24 – 24 – 24 EUR
Tarif réduit
Etudiants, jeunes de 12 à 18 ans, demandeurs d’emploi, PMR
Début : Samedi 2026-02-21
fin : 2026-06-28
Tous les samedis et dimanches et certains mercredis en période de vacances scolaires à la grande Ecurie du Château de Versailles, l’Académie équestre présente La Voie de l’écuyère, chorégraphié par Bartabas.
Académie équestre nationale du domaine de Versailles
1 Avenue Rockefeller
Versailles 78000
Yvelines Île-de-France
+33 1 39 02 62 76
info@acadequestre.fr
English : La Voie de l’Ecuyère
Every Saturday and Sunday and some Wednesdays during school vacations at the Grand Ecurie of the Château de Versailles, the Académie équestre presents La Voie de l’écuyère, choreographed by Bartabas.
