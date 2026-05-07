LA VOIE DES ARTS Puilaurens
LA VOIE DES ARTS Puilaurens samedi 4 juillet 2026.
Puilaurens
LA VOIE DES ARTS
Puilaurens Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 18:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Partez à la découverte de l’art, du village de Lapradelle à Puilaurens.
Dans ce petit village, il y a un grand nombre d’artistes professionnels et amateurs les artistes-habitants . Ils vont le temps d’un week-end vous présenter tout leur art avec leurs amis des vallées environnantes…
De 10h à 18h, venez déambuler dans le village de Lapradelle et découvrir plusieurs lieux où les artistes exposent.
– la salle polyvalente ;
– galerie du Bout du monde ;
– galerie Ateliers 25 .
.
Puilaurens 11140 Aude Occitanie +33 6 68 15 16 34 ateliersdelaboulzane@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover art from the village of Lapradelle to Puilaurens.
This small village is home to a large number of professional and amateur artists: the artist-habitants . Over the course of a weekend, they and their friends from the surrounding valleys will showcase their art…
From 10 a.m. to 6 p.m., come and stroll through the village of Lapradelle and discover several places where the artists are exhibiting.
– la salle polyvalente ;
– bout du monde gallery;
– ateliers 25 gallery.
L’événement LA VOIE DES ARTS Puilaurens a été mis à jour le 2026-05-07 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Pyrénées Audoises
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