Puilaurens

ENS UN CHÂTEAU ET UNE FORÊT DE LÉGENDES

Puilaurens Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

4 km Moyen + 6 ans

Connaissez-vous la Dame Blanche de Puilaurens, les encantadès ou autres brechas ? Suivons ces figures emblématiques du folklore audois pour découvrir le rôle de la forêt autour de la sentinelle royale

Réservation obligatoire par téléphone. 25 personnes max.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.

.

Puilaurens 11140 Aude Occitanie +33 6 79 05 46 64 naturapireneus@yahoo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

4 km Medium + 6 years

Do you know the Dame Blanche de Puilaurens, the encantadès or other brechas? Follow these emblematic figures of Aude folklore to discover the role of the forest around the royal sentinel

Reservations required by telephone. 25 people max.

As part of the European Heritage Days.

L’événement ENS UN CHÂTEAU ET UNE FORÊT DE LÉGENDES Puilaurens a été mis à jour le 2026-04-30 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude