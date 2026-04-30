ENS UN CHÂTEAU ET UNE FORÊT DE LÉGENDES Puilaurens
ENS UN CHÂTEAU ET UNE FORÊT DE LÉGENDES Puilaurens samedi 19 septembre 2026.
Puilaurens
ENS UN CHÂTEAU ET UNE FORÊT DE LÉGENDES
Puilaurens Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
4 km Moyen + 6 ans
Connaissez-vous la Dame Blanche de Puilaurens, les encantadès ou autres brechas ? Suivons ces figures emblématiques du folklore audois pour découvrir le rôle de la forêt autour de la sentinelle royale
Réservation obligatoire par téléphone. 25 personnes max.
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.
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Puilaurens 11140 Aude Occitanie +33 6 79 05 46 64 naturapireneus@yahoo.com
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English :
4 km Medium + 6 years
Do you know the Dame Blanche de Puilaurens, the encantadès or other brechas? Follow these emblematic figures of Aude folklore to discover the role of the forest around the royal sentinel
Reservations required by telephone. 25 people max.
As part of the European Heritage Days.
L’événement ENS UN CHÂTEAU ET UNE FORÊT DE LÉGENDES Puilaurens a été mis à jour le 2026-04-30 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude