Visite guidée du château de Puilaurens, Château de Puilaurens, Puilaurens

Informations pratiques

Visite guidée du château de Puilaurens 19 et 20 septembre Château de Puilaurens Aude

Tarif préférentiel. Prévoir chaussures de marche et eau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Venez découvrir cette belle forteresse royale aux côtés de Lénaïc, qui vous en dévoilera tous les secrets.

Entrez dans l’histoire de ce château militaire défensif à l’architecture si particulière. Vous revivrez sa construction, découvrirez ses atouts défensifs, admirerez ses vues imprenables sur les montagnes alentour et comprendrez la vie quotidienne au château.

Laissez-vous porter par les légendes de ses vieilles pierres et percez les mystères de son passé.

Château de Puilaurens Place du château, 11140 Puilaurens Puilaurens 11140 Aude Occitanie 04 68 20 65 26 http://www.chateau-puilaurens.com Puilaurens, une sentinelle militaire médiévale perchée dans les montagnes à la frontière entre l’Aude et les Pyrénées-Orientales, était autrefois le château-fort le plus méridional du royaume de France. Dominant le village de Puilaurens-Lapradelle à une altitude d’environ 697 mètres, ce château se dresse fièrement au milieu d’une forêt de sapins.

Le château de Puilaurens, dont les premières mentions remontent au Xe siècle, fut finalement abandonné pendant la Révolution. Une légende raconte que la Dame Blanche, petite nièce de Philippe le Bel, se promène les nuits sombres en arborant ses voiles vaporeux le long des remparts démantelés.

Le château de Puilaurens est un ancien château fort considéré comme un bastion cathare. Aujourd’hui en ruines, les vestiges du château sont classés au titre des Monuments historiques depuis le 12 août 1902, témoignant de leur importance et de leur valeur patrimoniale. Parking à l’accueil du château.

Venez découvrir cette belle forteresse royale aux côtés de Lénaïc, qui vous en dévoilera tous les secrets.

©chateau de puilaurens