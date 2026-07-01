Escape game au château de Puilaurens, Château de Puilaurens, Puilaurens

Informations pratiques

Escape game au château de Puilaurens 19 et 20 septembre Château de Puilaurens Aude

Sur réservation. Limité à 16 personnes par session.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Vous êtes enfermés dans le château de Puilaurens… mais le temps presse : il faudra faire vite pour vous échapper avant que l’Inquisiteur ne vienne vous interroger.

Vous avez une heure, pas une minute de plus, pour en sortir. Saurez-vous déjouer les secrets du château ?

À partir de 7 ans.

Château de Puilaurens Place du château, 11140 Puilaurens Puilaurens 11140 Aude Occitanie 04 68 20 65 26 http://www.chateau-puilaurens.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.chateau-puilaurens.com/animations-2026/escape-game/ »}] Puilaurens, une sentinelle militaire médiévale perchée dans les montagnes à la frontière entre l’Aude et les Pyrénées-Orientales, était autrefois le château-fort le plus méridional du royaume de France. Dominant le village de Puilaurens-Lapradelle à une altitude d’environ 697 mètres, ce château se dresse fièrement au milieu d’une forêt de sapins.

Le château de Puilaurens, dont les premières mentions remontent au Xe siècle, fut finalement abandonné pendant la Révolution. Une légende raconte que la Dame Blanche, petite nièce de Philippe le Bel, se promène les nuits sombres en arborant ses voiles vaporeux le long des remparts démantelés.

Le château de Puilaurens est un ancien château fort considéré comme un bastion cathare. Aujourd’hui en ruines, les vestiges du château sont classés au titre des Monuments historiques depuis le 12 août 1902, témoignant de leur importance et de leur valeur patrimoniale. Parking à l’accueil du château.

Vous êtes enfermés dans le château de Puilaurens… mais le temps presse : il faudra faire vite pour vous échapper avant que l’Inquisiteur ne vienne vous interroger.

©chateau de puilaurens