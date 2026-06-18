La Voie du Bonheur, en roue libre et sans GPS #Voix de Villages Trucy-sur-Yonne mercredi 8 juillet 2026.

Trucy-sur-Yonne

La Voie du Bonheur, en roue libre et sans GPS #Voix de Villages

Place du Village Trucy-sur-Yonne Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 19:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Avec humour, poésie, improvisations et rencontres avec le public, Caroline Pallarès embarque les spectateurs dans une conférence déraillée sur notre quête effrénée du bonheur. Entre confidences et absurdité chacun est invité à participer à cette aventure sensible et joyeusement imprévisible.

Un spectacle clownesque, participatif et profondément humain qui nous rappelle que les plus beaux chemins ne sont pas toujours ceux qui sont indiqués sur la carte.

Ce spectacle est proposé dans le cadre de Voix de Villages, une aventure artistique et participative qui parcourt les communes autour de Mailly-le-Château du 4 au 11 juillet 2026.

Voix de Villages investit les communes autour de Mailly-le-Château avec trois spectacles burlesques et clownesques, des rencontres conviviales et une grande collecte de paroles d’habitants.

À l’issue de chaque représentation, le public est invité à partager souvenirs, anecdotes, coups de cœur, rêves ou coups de gueule autour d’un verre. Ces paroles nourriront une émission spéciale de Radio Lapin Vert, diffusée en direct lors du Grand Final du 11 juillet à Mailly-le-Château, suivi d’un concert-bal avec Magimix.

Une aventure artistique et humaine pour écouter autrement la vie des villages. .

Place du Village Trucy-sur-Yonne 89460 Yonne Bourgogne-Franche-Comté voixdevillages@gmail.com

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English : La Voie du Bonheur, en roue libre et sans GPS #Voix de Villages

L’événement La Voie du Bonheur, en roue libre et sans GPS #Voix de Villages Trucy-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme du Grand Vézelay