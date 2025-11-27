La Voix des Indés : rencontre avec les éditions L’Echappée Bibliothèque Václav Havel Paris

La maison d’édition indépendante L’Echappée est créée en 2004-2005 par deux militants libertaires. Editeur de « critique sociale, critique du numérique », elle fonde ses choix sur la nécessité et le désir de créer des contre-feux aux temps actuels. Elle anime la librairie/collectif Quilombo et assure elle-même sa diffusion et sa promotion.

» Quiconque sait au prix de quelles peines il est donné de faire vivre une pensée, une sensibilité, un vécu dans les mots, ne peut qu’estimer et célébrer celles et ceux qui, avec autant de peine, et davantage de discrétion, font vivre les mots, en éditant, en imprimant, en vendant, en magnifiant les livres. «

Dans le cadre du Festival de la Voix des Indés, nous recevons Léa Perrier et Cédric Biagini des Editions indépendantes L’Echappée

Le samedi 14 février 2026

de 18h00 à 20h00

gratuit Public adultes.

Bibliothèque Václav Havel 26 esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris

+33140386540 bibliotheque.vaclav-havel@paris.fr