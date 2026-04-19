Date et horaire de début et de fin : 2026-06-20 10:30 – 17:00

Gratuit : non 90 euros (tarif normal) Tarif reduit: 50 eurosReservations et renseignements: lalunerousse@free.fr et Tel 06 45 70 19 60 Adulte

Reliques, mémoire, renaissance, instrument magique ou voix des ancêtres : l’os traverse cultures et imaginaires. Nous travaillerons à partir de récits tels que La femme squelette, La chasse à l’ours, L’os à vœux, Le genévrier, L’os qui chante, Rends-moi ma jambe. Une immersion sensible et symbolique au cœur de ce motif universel, une journée pour explorer le symbolisme de l’os dans les contes des Premières Nations et les contes merveilleux d’Europe.

Salle des Alouettes Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 51 80 77 92 06 45 70 19 60



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