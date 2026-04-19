« La voix des os » Salle des Alouettes Nantes
« La voix des os » Salle des Alouettes Nantes samedi 20 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-20 10:30 – 17:00
Gratuit : non 90 euros (tarif normal) Tarif reduit: 50 eurosReservations et renseignements: lalunerousse@free.fr et Tel 06 45 70 19 60 Adulte
Reliques, mémoire, renaissance, instrument magique ou voix des ancêtres : l’os traverse cultures et imaginaires. Nous travaillerons à partir de récits tels que La femme squelette, La chasse à l’ours, L’os à vœux, Le genévrier, L’os qui chante, Rends-moi ma jambe. Une immersion sensible et symbolique au cœur de ce motif universel, une journée pour explorer le symbolisme de l’os dans les contes des Premières Nations et les contes merveilleux d’Europe.
Salle des Alouettes Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 51 80 77 92 06 45 70 19 60
Afficher la carte du lieu Salle des Alouettes et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Ève + Shaga – Festival Nouvel Orage, Ferrailleur (Le), Nantes 19 avril 2026
- Les p’tits surréalistes (7/12 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes 20 avril 2026
- Anime ton quartier Bellevue Nantes 20 avril 2026
- Stage de printemps à Môm’Nantes : « Capturer le temps », Môm’Nantes, Nantes 20 avril 2026
- Spring Camp Basket 2026, Gymnase La Similienne, Nantes 20 avril 2026