Informations pratiques

Palluau-sur-Indre

La voix des tranchées

8 Rue des Prunus Palluau-sur-Indre Indre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-27 18:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Création mondiale proposé par l’association Jaugette. Oratorio sur la correspondance de guerre du violoncelliste Maurice Maréchal, soldat de la Grande Guerre. Musique de Emmanuel Hieaux et mise en image de Vincent Robelet.

Il y a quelques années, un recueil de lettres écrites par Les soldats durant la guerre de 14-18 a été publié sous Le titre Lettres de Poilus. Parmi bien des Lettres de soldats anonymes, Jean Giono, Alain-Fournier … mais surtout un violoncelliste d’à peine 21ans en 1914, qui deviendra après 5 années de mobilisation un très grand concertiste

international, fondateur de l’école française de violoncelle. À travers sa correspondance de guerre, Maurice Maréchal a laissé un témoignage intense, intelligent et poignant, marqué du sceau de la sensibilité des grands artistes face à la folie des hommes. A partir de ces textes exceptionnels, Emmanuel Hieaux écrit et compose un oratorio de 70 minutes en 7 chants. Vincent Robelet imagine une création visuelle projetée élargissant le propos musical. .

8 Rue des Prunus Palluau-sur-Indre 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 45 42 82 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

World premiere presented by the Jaugette Association. An oratorio based on the wartime correspondence of cellist Maurice Maréchal, a soldier in World War I. Music by Emmanuel Hieaux and visual adaptation by Vincent Robelet.

L’événement La voix des tranchées Palluau-sur-Indre a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Châtillonnais en Berry